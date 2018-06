PHOTOS: 56th Annual Oak Bay Tea Party Parade

The 56th Annual Oak Bay Tea Party Parade wound through the streets of Oak Bay today, ending at Willows Park in time for the official Opening Ceremonies of the Oak Bay Tea Party.

Parade winners were announced during the official opening.

Best Group

1 – Western Command (army vehicles)

2 – Royal Victoria Yacht Club

3 – The Vancouver Island Mini Car Club

Best Children’s Group

1 – École Willows School

2 – Oak Bay Parent-owned Preschool

3 – Island Hoppers Jump Rope Team

Best Commercial Float

1 – Oak Bay Marine Group

2 – Engel & Volkers

3 – Slater’s Meats

Best Community Float

1 – Monterey centre

2 – Oak Bay Tea Party Society

3 – Recreation Oak Bay

Best High School Marching Band

1 – Oak Bay High

2 – Reynolds High School

3 – Spectrum Community School

Best Decorated Float Without Balloons

Victoria Gymnastics

Oak Bay Tea Party Parade. (Christine van Reeuwyk/Oak Bay News)

Oak Bay Tea Party Parade. (Christine van Reeuwyk/Oak Bay News)

Oak Bay Tea Party Parade. (Keri Coles/Oak Bay News)

